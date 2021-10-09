Аргентинский нападающий высказался о престижной награде.
Килиан Мбаппе и Неймар, Getty images
09 октября 2021, 23:31
Аргентинский нападающий ПСЖ Лионель Месси рассказал, за кого бы голосовал, если бы церемония вручения Золотого мяча состоялась прямо сейчас.
По его словам, два их трех будущих финалистов играют с ним в одной команде.
"В моей команде есть два феноменальных игрока — Мбаппе и Неймар. Я бы их поставил на первые два места. Также я бы включил в первую тройку Роберта Левандовски, он провел отличный сезон. Карим Бензема также был невероятен",- считает футболист.
Напомним, все это игроки были включены в список 30 номинантов на Золотой мяч.
Полный список футболистов доступен здесь.