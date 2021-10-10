Испания

Форвард вспомнил о своих эмоциях в матчах между Реалом и Бареслоной.

Бывший нападающий мадридского Реала и каталонской Барселоны Самюэль Это'О поделился своим мнением об Эль-Класико.

"Об Эль-Классико. Никто не смотрит, играют ли Криштиану Роналду или Лионель Месси, они рассчитывают на победу своей любимой команды. Я играл там и знаю, что это лучший матч в мире, даже если я не играл в финале чемпионата мира.

Поединок Барселона — Реал — это лучше финала Лиги чемпионов. Барселона плохо начала сезон, и это уникальная проблема. Игроки должны воспользоваться преимуществом, чтобы побеждать", — сказал Это'О в интервью Tuttomercatoweb.

Напомним, с 1997 по 2000 год камерунец играл за Реал, а уже с 2004 по 2009 защищал цвета Барселоны.

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