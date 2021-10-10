Испания

Валлийский вингер рассказал о своем хобби.

Нападающий мадридского Реала Гарет Бэйл рассказал, почему его, помимо футбола, привлекает еще один вид спорта — гольф.

"В Реале в гольф играют только двое – я и Тибо Куртуа. Я номер один в команде. Тибо не лучше меня. Когда есть возможность посетить турнир по гольфу, то я пользуюсь этой возможностью. Атмосфера, зрители, хорошая погода – все это здорово. Вдобавок, конечно, все ребята очень хорошо играют.

Невероятно, насколько гольфисты проявляют себя, находясь под давлением. Футбол этим отличается, потому что давление тоже присутствует, но на поле еще есть арбитр. Гольф – гораздо более интеллектуальная игра. Здесь я даже чувствую больше давления, чем на стадионе, где 80 тысяч зрителей", — приводит слова Бэйла Mundo Deportivo.

В текущем сезоне Гарет Бэйл провел за Реал три поединка в Ла Лиге, в которых забил один гол и заработал одно предупреждение.