Испания

Испанский форвард сделаем паузу в выступлениях за Эйбар.

Нападающий Эйбара Фран Соль, права на которого принадлежат киевскому Динамо, заявил, что получил травму спины.

"К сожалению, у меня сильная травма спины с поражением двух позвонков в поясничном отделе. Нужно сделать паузу и восстановиться на протяжении некоторого времени. Всем спасибо за проявленный интерес", — написать Соль в своем Twitter.

Lamentablemente sufro un fuerte traumatismo en la espalda con afectación ósea en L-3 y L-4. Toca parar y recuperarse durante algún tiempo. Gracias a todos por el interés. pic.twitter.com/IsIMNZralJ — Francisco Sol Ortiz (@fran_sol9) October 11, 2021

В текущем сезоне Фран Соль провел за Эйбар семь поединков в рамках второго дивизиона Испании, в которых ему удалось забить один гол.

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