Испанский форвард сделаем паузу в выступлениях за Эйбар.
Фран Соль, Эйбар
12 октября 2021, 06:52
Нападающий Эйбара Фран Соль, права на которого принадлежат киевскому Динамо, заявил, что получил травму спины.
"К сожалению, у меня сильная травма спины с поражением двух позвонков в поясничном отделе. Нужно сделать паузу и восстановиться на протяжении некоторого времени. Всем спасибо за проявленный интерес", — написать Соль в своем Twitter.
В текущем сезоне Фран Соль провел за Эйбар семь поединков в рамках второго дивизиона Испании, в которых ему удалось забить один гол.
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