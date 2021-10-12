Нападающий Эйбара Фран Соль, права на которого принадлежат киевскому Динамо, заявил, что получил травму спины.

"К сожалению, у меня сильная травма спины с поражением двух позвонков в поясничном отделе. Нужно сделать паузу и восстановиться на протяжении некоторого времени. Всем спасибо за проявленный интерес", — написать Соль в своем Twitter.

В текущем сезоне Фран Соль провел за Эйбар семь поединков в рамках второго дивизиона Испании, в которых ему удалось забить один гол.

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