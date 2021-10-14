Испания

Футболист подписал новое соглашение с клубом.

Полузащитник Барселоны Педри продлил контракт с клубом. Об этом сообщает пресс-служба "сине-гранатовых".

Новое соглашение с 18-летнтим игроком рассчитано на пять лет, до лета 2026 года.

Напомним, Педри перешел в Барселону в сентябре 2019 года из Лас-Пальмаса за пять миллионов евро.

В нынешнем сезоне Педри провел четыре матча за Барселону и не отличался результативными действиями.

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