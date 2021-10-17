Ансу Фати вернулся и поучаствовал в двух годах Барселоны в матче с Валенсией.
Ансу Фати против Фулькье, фото: ФК Барселона
17 октября 2021, 23:59
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Барселона — Валенсия 3:1
Голы: Фати, 13, Депай (пен.), 41, Коутиньо, 85 — Гайя, 5.
Барселона: Тер Штеген — Роберто, (Мингеса, 71) Пике, Гарсия, Альба — Бускетс, Де Йонг, Гави (Нико, 71) — Депай, Фати (Коутиньо, 59), Дест (Агуэро, 86).
Валенсия: Силлессен — Фулькье (Муса, 74), Паулиста, Диакаби, Гайя — Солер, Гильямон, Васс, Дуро (Андре, 60) — Гедеш (Черышев, 74), Гомес (Вальехо, 88).
Предупреждения: Гави — Гайя, Фулькье, Гомес.