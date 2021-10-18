Испания

Руководство клуба изучает возможность подачи иска против бывшего президента Барселоны.

Недавнее собрание членов правления каталонской Барселоны закончилось призывами в адрес Лапорты подать в суд на бывшего президента клуба Хосепа Бартомеу.

Лапорта в свою очередь считает, что какие-либо разбирательства могут быть начаты только после того, как будет завершена проверка деятельности Бартомеу. Оценка будет закончена до конца месяца.

"У меня множество причин подать в суд. Если мы поймем, что есть признаки преступления, мы примем соответствующие меры, но сделаем это только в том случае, если у нас будут полные гарантии того, что мы выиграем в суде.

Мы не хотим стать соучастниками в этих действиях, но не собираемся быть жестоки по отношению к предыдущему руководству",- приводит слова Лапорты на собрании Marca.

Ранее, Бартомеу ответил критикам своего периода правления.