Испания

Бывший президент Барселоны прокомментировал период своего правления.

Экс-президент каталонской Барселоны Хосеп Бартомеу ответил критикам, которые называли его каденцию правления — худшей в современной истории клуба.

Функционер считает, что его система управления клубом была эффективной.

"Я знаю, что ваше мнение очень популярно. Но были проект и стратегический план, разработанные в 2015 году. Мы реализовали много проектов. Наше правление было наиболее активным. В марте 2020 года пришла пандемия, резко снизившая выручку. С тех пор мы получили очень серьезный удар.

УЕФА, Ла Лига говорят в своих отчетах, что период моего правления был катастрофой. Было получено около 185 миллионов евро. Это был хороший менеджмент. Журнал Forbes по итогам 2020 года называл Барселону самым дорогим клубом мира.

Мы пытались конкурировать с командами АПЛ. За эти годы мы удвоили наши доходы и почти достигли отметки в миллиард евро выручки, что дало нам возможность тратить больше на мужские и женские футбольные команды, баскетбол, гандбол и футзал. Это позволило нам иметь конкурентоспособные команды, которые выиграли много титулов",- заявил Бартомеу Mundo Deportivo.

Ранее, генеральный директор Барселоны заявил, что в апреле 2021 года клуб был неспособен продолжать финансовую деятельность.