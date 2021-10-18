Испания

Наставник Барселоны прокомментировал победу своей команды в матче против Валенсии.

Главный тренер каталонской Барселоны дал свой комментарий после победной встречи с Валенсией (3:1).

"Впереди у меня два дня спокойствия, чему я очень рад. Выигранные матчи очень важны, они вселяют уверенность. Мы должны убедить фанатов вернуться на стадион, но те, кто был на трибунах — они были на высоте.

Я думаю, мы улучшили игру в обороне, сыграли более компактно. Все же, когда пропускаешь на пятой минуте — это проблема психологии. После этого сложно вернуться в игру, но команда проявила характер. Важно также сохранять спокойствие. Мы преодолели психологический барьер и заслужили победу.

Я не видел момент с пенальти, мне нечего комментировать. Если судья свистит, а рефери ВАР ничего не говорит — значит пенальти",- приводит слова Кумана Marca.

Ранее, наставник Валенсии также прокомментировал матч Барселона — Валенсия (3:1).