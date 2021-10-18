Италия

Наставник Валенсии прокомментировал поражение в матче против Барселоны.

Главный тренер Валенсии Хосе Бордалас прокомментировал выездное поражение в матче против каталонской Барселоны (1:3).

Наставник "летучих мышей" считает, что назначенный пенальти в ворота его команды — несправедливый.

"Пенальти был решающим фактором, он случился в переломный момент игры. Мы не понимаем, как используя ВАР можно назначить такой пенальти. Конечно, команда возмущена.

Мы заслуживали минимум ничью, это не тот матч, который проигрывается со счетом 1:3. Я думаю, если бы не тер Штеген впервом тайме — мы бы могли рассчитывать на победу. В целом, я доволен игрой команды, но нам нужно улучшить игру в обороне. Мы слишком много пропускаем",- считает Бордалас.

На Football.ua доступно видео голов и обзор матча Барселона — Валенсия (3:1).