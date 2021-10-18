Испания

Перес рассчитывает на помощь Эдвардса в совершении крупных сделок.

Президент мадридского Реала Флорентино Перес заинтересован в услугах спортивного директора Ливерпуля Майкла Эдвардса.

Функционер доволен работой британца в Ливерпуле, особенно по части переговоров. Эдвардс сыграл немаловажную роль в переходах Салаха, ван Дейка и Алиссона в стан "красных", которые в данный момент играют определяющую роль в клубе.

41-летний англичанин приступил к работе в Ливерпуле в 2016 году и с тех пор вывел "скаузеров" на принципиально новый уровень. Именно этого и хочет Перес от Эдвардса на аналогичном посту в Реале.

С помощью Эдвардса Перес намерен закрыть сделки Мбаппе и Холанда, сообщает Fichajes.

Ранее Перес анонсировал потенциальную дату трансфера Килиана Мбаппе в мадридский клуб.