Испания

Футболист, в итоге, продолжил карьеру в Мадриде.

Каталонская Барселона в 2018 году была близка к подписанию бразильского талантливого вингера Винисиуса Жуниора.

Однако, как рассказал центрбек "сине-гранатовых" Жерар Пике, в последний момент Реал предложил за футболиста в два раза больше и увел его.

"Винисиус был большим талантом у себя в стране. Вы в курсе, что он был близок к переходу в Барселону? Но руководители Реала предложили вдвое больше.

Я лично с ним общался, он говорил мне, что все согласовано. Трансфер был на мази, Барса все оформила.

Его уже готовились встречать в раздевалке. Но в последний момент вмешался Реал и предложил ему абсолютно все", — сказал Пике.

Отметим что по данным портала Transfermarkt, трансфер Винисиуса в Реал из Фламенго обошелся клубу в 45 миллионов евро.

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