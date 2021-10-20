Испания

Речь, пока что, идет не о Хосепе Бартомеу.

Неудачным периодом правления Хосепа Бартомеу на посту президента каталонской Барселоны не ограничиваются проблемы в управлении "блаугранас" в их новейшей истории.

Пока нынешний руководитель испанского гранда, Жоан Лапорта, лишь намерен опубликовать исчерпывающий перечень обвинений в адрес его предшественников, полным ходом в суде идет рассмотрение дела другого бывшего высокопоставленного чиновника Барсы — испанского предпринимателя Александре Росселя-и-Фелиу, который более известен широкой общественности как Сандро Россель.

Дело в том, что прокурор, который назначен на рассмотрение дела о финансовом мошенничестве со стороны экс-руководителя каталонского клуба, запросил 2 года и 9 месяцев лишения свободы для Росселя, с дополнительной компенсацией в размере 300 тыс. евро, при сопутствующем запрете на получения государственных субсидий и налоговых льгот.

По заверениям стороны обвинения, Россель обманом присвоил себе 230 951 евро в 2012 году, выведя их с помощью "подставной" фирмы Toc SLU, которая была создана в 2009 году, однако не имевшей необходимой структуры для предоставления услуг.

Фирма была зарегистрирована по месту проживания Росселя, а пять ее сотрудников занимались предоставлением услуг обслуживания его собственного дома.

Как утверждает прокурор, через эту компанию экс-президент Барселоны получил доход в размере 352 382 евро, который затем "забыл" занести в декларацию о доходах физических лиц.

Отметим, что Россель также проходит и по делу об отмывании средств за трансфер бразильского нападающего Неймара из Сантоса, согласно которому он уже был ранее помещен в тюрьму на 22 месяца, однако слушания по данному инциденту еще продолжаются. Сандро в итоге может получить еще пять лет заключения.