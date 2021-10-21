Испания

Эль-Классико обслужит Санчес Мартинес.

В рамках десятого тура испанской Ла Лиги каталонская Барселона жома сыграет против мадридского Реала.

Федерация футбола Испании определилась с арбитрами на Эль-Классико. Главный рефери матча — Хосе Мария Санчес Мартинес.

Боковые арбитры – Рауль Мартинес и Хосе Гальего Гарсия. Четвертый арбитр – Хосе Мартинес Монтальбан. Судья на VAR - Хосе Луис Гонсалес Гонсалес, его помощник – Игнасио Иглесиас Вильянуэва.

Отметим, что Санчес Мартинес четыре раза работал главным арбитром на матчах Реала и Барселоны. Три раза победа доставалась Барселоне, и однажды — Реалу.

Матч Барселона — Реал состоится в воскресенье, 24 октября. Начало поединка — в 17:15 по киевскому времени.

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