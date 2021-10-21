Функционер — о предстоящем Эль-Классико.
Жоан Лапорта, Getty images
21 октября 2021, 16:28
Президент Барселоны Жоан Лапорта заявил, что уверен в победе "сине-гранатовых" в предстоящем матче против Реала.
"Скажу честно. У меня хорошее предчувствие. Мы выиграли два матча, игроки восстанавливаются, Фати и Агуэро вернулись. Еще один плюс — мы сыграем при наших болельщиках".
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"Я хочу приободрить фанатов заранее. Уверен, что шоу во время игры будет отличное. Если мы обыграем Реал, будет здорово отметить это. Я настроен оптимистично и уверен, что мы победим". — сказал Лапорта.
Матч Барселона — Реал состоится в воскресенье, 24 октября. Начало поединка — в 17:15 по киевскому времени.
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