Испания

Функционер — о предстоящем Эль-Классико.

Президент Барселоны Жоан Лапорта заявил, что уверен в победе "сине-гранатовых" в предстоящем матче против Реала.

"Скажу честно. У меня хорошее предчувствие. Мы выиграли два матча, игроки восстанавливаются, Фати и Агуэро вернулись. Еще один плюс — мы сыграем при наших болельщиках".

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"Я хочу приободрить фанатов заранее. Уверен, что шоу во время игры будет отличное. Если мы обыграем Реал, будет здорово отметить это. Я настроен оптимистично и уверен, что мы победим". — сказал Лапорта.