Испания

Каталонский клуб планирует подписать француза будущим летом.

Форвард ПСЖ Килиан Мбаппе, который в летнее трансферное окно так и не подписал контракт с Реалом может оказаться в Барселоне.

Каталонский клуб намерен перехватить француза у "сливочных", предложив Мбаппе подписной бонус в размере 90 млн евро, сообщает AS.

Согласно данным источников близких к каталонскому клубу, боссы Барселоны положительно настроены относительно этой сделки, так как мадридский Реал может предложить Мбаппе почти что в 2 раза меньший подписной бонус — 50 млн евро.

Несмотря на все финансовые проблемы каталонцев, клуб намерен зимой провести "чистку рядов", что поможет разгрузить зарплатную ведомость и таким образом Барселона сумеет вложиться в потолок зарплат, установленный Ла Лигой, предложив Мбаппе ту же сумму, что и Реал.

Как сообщалось ранее, президент Реала Флорентино Перес практически убежден в подписании Мбаппе уже в это зимнее трансферное окно.