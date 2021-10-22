Испания

Любителей футбола ожидает интригующий поединок в испанском чемпионате.

Барселона сойдется в противостоянии против мадридского Реала в рамках десятого тура испанской Ла Лиги. Данный матч состоится в воскресенье, 24 октября, на стадионе Камп Ноу.

В прямом эфире игру покажет сервис MEGOGO. Трансляция начнется в 17:15 по киевскому времени.

Кроме того, на Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция поединка. Букмекеры считают фаворитом предстоящего противостояния подопечных Карло Анчелотти.

Также стоит напомнить, что после завершения поединка Барселона — Реал на нашем сайте будет доступно видео лучших моментов матча.