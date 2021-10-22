Рейтинг букмекеров

Представляем вашему вниманию букмекерские котировки на игру в рамках чемпионата Испании.

В рамках десятого тура испанской Ла Лиги Барселона на своем поле примет мадридский Реал. Компания Parimatch считает, что шансов на успех в предстоящем поединке больше у подопечных Карло Анчелотти.

На победу Реала предлагается коэффициент 2,50. Ничью эксперты оценили в 3,85, а победу "блаугранас" в 2,65.

Если вы уверены, что обе команды смогут отличиться забитыми мячами, но на данный исход коэффициент 1,53 (нет — 2,48).

Матч Барселона — Реал состоится 24 октября и начнется в 17:15 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция матча.