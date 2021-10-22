Испания

Следите за ключевыми событиями поединка Ла Лиги вместе с Football.ua.

В поединке десятого тура испанской Ла Лиги Барселона на своем стадионе Камп Ноу примет мадридский Реал.

Удастся ли подопечным Рональда Кумана в процессе перестройки команды достойно противостоять коллективу Карло Анчелотти, который на этой неделе прошелся катком по донецкому Шахтеру (5:0). Об этом станет известно по итогам центрального матча тура.

В прошлом сезоне Реал дважды обыграл Барселону — сначала в гостях 3:1, а затем на своем поле 2:1. В целом история их противостояний насчитывает уже 279 матчей, из которых 115 выиграли "блаугранас", а 102 — "сливочные".

Следить за ключевыми событиями поединка Барселона — Реал вы сможете в текстовой онлайн-трансляции, которая будет доступна в воскресенье, 24 октября в 17:15 по киевскому времени.

Барселона — Реал Мадрид: онлайн-трансляция матча Ла Лиги

Напомним, что букмекеры считают фаворитом предстоящего противостояния подопечных Карло Анчелотти.