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Барселона - Реал, Getty Images
22 октября 2021, 13:30
В поединке десятого тура испанской Ла Лиги Барселона на своем стадионе Камп Ноу примет мадридский Реал.
Удастся ли подопечным Рональда Кумана в процессе перестройки команды достойно противостоять коллективу Карло Анчелотти, который на этой неделе прошелся катком по донецкому Шахтеру (5:0). Об этом станет известно по итогам центрального матча тура.
В прошлом сезоне Реал дважды обыграл Барселону — сначала в гостях 3:1, а затем на своем поле 2:1. В целом история их противостояний насчитывает уже 279 матчей, из которых 115 выиграли "блаугранас", а 102 — "сливочные".
Следить за ключевыми событиями поединка Барселона — Реал вы сможете в текстовой онлайн-трансляции, которая будет доступна в воскресенье, 24 октября в 17:15 по киевскому времени.
Барселона — Реал Мадрид: онлайн-трансляция матча Ла Лиги
Напомним, что букмекеры считают фаворитом предстоящего противостояния подопечных Карло Анчелотти.