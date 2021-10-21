Испания

Футболист намерен бороться за свое место в стартовом составе.

Полузащитник мадридского Реала Марко Асенсио не собирается покидать свою нынешнюю команду несмотря на то, что не является игроком стартового состава.

Футболист хочет проявить свои наилучшие качества и побороться за свое место в основе "сливочных", — сообщает ABC.

Контракт испанского хавбека рассчитан до лета 2023 год и сам Асенсио намерен его продлить.

В текущем сезоне 25-летний полузащитник принял участие в 8-ми матчах Реала во всех турнирах, забив при этом три мяча и отдав 1 голевую передачу. Отметим, что у футболиста всего 2 появления в стартовом составе команды Анчелотти.