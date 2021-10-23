Испания

Экс-капитан Барселоны поделился воспоминаниями из своей карьеры.

Бывший футболист и капитан каталонской Барселоны Карлес Пуйоль рассказал о своем любимом матче с Реалом.

"Если нужно выбрать лишь один матч, то мой выбор — 6:2 на Сантьяго Бернабеу. Та победа практически гарантировала нам победу в чемпионате. Кроме того, я в том матче сделал счет 2:1 — для меня это особенный момент, ведь я редко забивал. Гол в Классико — это нечто особенное", — заявил Пуйоль в интервью Marca.

В далеком 2009-м году Барселона на выезде разгромила Реал 6:2. В том матче помимо Пуйоля отметились дублями Анри и Месси, а также гол на свой счет записал Жерар Пике. За Реал забивали Игуаин и Серхио Рамос.

В воскресенье, 24 октября состоится очередное Эль-Классико.

Матч начнется в 17:15 по киевскому времени.

На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция поединка.