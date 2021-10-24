Испания

Предлагаем вашему вниманию анонс поединка Ла Лиги.

Барселона в рамках поединка десятого тура элитного дивизиона чемпионата Испании примет на своем поле Реал.

Барселона — Реал

Воскресенье, 24 октября, 17:15. Стадион Кам Ноу, Барселона. Главный арбитр встречи — Хосе Санчес.

Барселона подходит к отчетной встрече на седьмой строчке турнирной таблицы с пятнадцатью набранными баллами после восьми сыгранных встреч. В прошлом туре "сине-гранатовые" принимали на своем поле Валенсию и добились победы со счетом 3:1, продемонстрировав довольно неплохую игру.

Среди недели же подопечные Рональда Кумана играли против Динамо Киев в рамках Лиги чемпионов и добились минимальной победы, имея полное игровое преимущество. Тем не менее, считать, что "сине-гранатовые" находятся в хорошем тонусе и имеют четкий план на каждую игру вовсе не стоит. У каталонцев по-прежнему уйма проблем.

Реал, в свою очередь, находится на третьей позиции турнирной таблицы с семнадцатью очками. В последний раз в рамках чемпионата Испании мадридцы играли еще в начале октября — тогда подопечные Карло Анчелотти уступили Эспаньолу со счетом 1:2.

Среди недели же Реал играл против другого представителя Украины в еврокубках — Шахтера. Первый тайм встречи был довольно непростым для "сливочных", а вот во втором они полностью реализовали свой потенциал, в итоге, отправив в ворота соперника пять безответных мячей.

Последняя встреча между командами прошла в апреле этого года в Мадриде. "Сливочные" отпраздновали победу со счетом 2:1 благодаря голам Тони Крооса и Карима Бензема. Последний, к слову, в этом сезоне демонстрирует феноменальный уровень футбола и может сделать разницу в отчетной игре.

У обеих команд есть довольно существенные кадровые проблемы. Рональд Куман не сможет рассчитывать на Педри, Брайтвейта, Дембеле и Араухо. С другой стороны, скорее всего, сможет сыграть Альба. У Реала же точно не будет Себальоса, Йовича и Бэйла, а вот Кархвахаль, Азар и Иско находятся под вопросом.

Ориентировочные составы:

Не сыграют: Брайтвейт, Араухо, Педри, Дембеле — Себальос, Бэйл, Йович, Иско

Тренеры говорят:

Рональд Куман, Барселона:

"Не думаю, что будет создано много моментов. Важность будет иметь эффективность. Каждый из нас должен показать свои лучшие стороны в таком матче. Ни мы, ни они не сможем удивить друг друга. Мы знаем, чего ожидать. У них очень опытная команда с великолепными игроками. Для нас будет важно владеть мячом и сдерживать их контратаки. Я чувствую поддержку руководства, но знаю, что все будет зависеть от результатов.

Между командами есть разница в опыте, но у нас также есть опытные игроки. Мы более-менее находимся на одном уровне. Есть аспекты, в которых они лучше, есть такие, где лучше мы. Мы пытаемся выжать максимум, я не вижу фаворита в завтрашнем матче".

Карло Анчелотти, Реал:

"Соперничество Барселоны и Реала очень велико, и качество наших игр очень хорошее. Ощущение такое же, как в дерби Милан — Интер или Челси — Тоттенхэм. Я никогда не выигрывал в Барселоне, так что пора уже. Но это такие же три очка, как и другие, необходимые для победы в Ла Лиге.

Мои чувства такие же, как те, которые я испытывал, когда Криштиану и Месси были на поле в дерби. Это особенная игра. Теперь есть другие игроки, и для меня молодежь Барселоны исключительна. Класико будет существовать без Месси, Криштиану, Серхио Рамоса и без тех, кто есть сейчас".

Интересные факты:

Реал Мадрид выиграл последние 3 матча против Барселоны во всех соревнованиях.

Было забито более 2,5 голов в 5 из последних 6 домашних матчах Барселоны (Ла Лига).

Реал Мадрид забил не менее 2 голов в последних 3 матчах против Барселоны во всех соревнованиях.