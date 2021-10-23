Предлагаем вашему вниманию обзор поединка чемпионата Испании.
Валенсия — Мальорка, Getty Images
23 октября 2021, 20:36
В матче десятого тура испанской Ла Лиги Валенсия чудом спаслась во встрече с Мальорке, сыграв вничью со счетом 2:2.
"Летучие мыши" уступали на протяжении большей части поединка, но смогли вырвать ничью в компенсирование время благодаря голами Гонсало Гедеша и Хосе Гайи.
Валенсия — Мальорка 2:2
Голы: Гедеш, 90+3, Гайя, 90+9 — Анхель, 32, Диакаби (АГ), 38.
Валенсия: Силлессен, Фулькье (Джейсон, 75), Габриэл Паулиста, Диакаби (Альдерете, 46), Гайя, Васс, Рачич (Солер, 46), Гедеш, Элдер Кошта, Макси Гомес (Маркос Андре, 46), Дуро (Вальехо, 64).
Мальорка: Рейна, Маффео, Вальент, Руссо, Оливан, Дани Родригес (Лаго Джуниор, 75), Руис де Галаррета (Батталья, 75), Баба, Ли Кан Ин, Санчес (Коста, 85), Анхель Родригес (Фер Ниньо, 63).
Предупреждения: Диакаби, Ли Кан Ин, Макси Гомес, Васс, Пратс, Оливан.
Удаление: Ли Кан Ин.