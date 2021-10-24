Испания

Предлагаем вашему вниманию анонс матча Серии А.

Интер в рамках поединка девятого тура элитного дивизиона чемпионата Италии примет на своем поле Ювентус.

Интер — Ювентус

Воскресенье, 24 октября, 21:45. Стадион Джузеппе Меацца, Милан. Главный арбитр встречи — Маурицио Мариани.

Интер подходит к встрече на третьей строчке турнирной таблицы чемпионата Италии с семнадцатью баллами. Казалось бы, место в топ-3 после ухода лидеров — тот результат, который требовался, но отставание от Наполи уже составляет семь баллов, а от Милана — пять очков. В прошлом туре подопечные Индзаги потерпели поражение во встрече с Лацио.

Проблемой нынешнего Интера является оборона, что было немыслимо при Антонио Конте. Одиннадцать пропущенных голов за восемь игр — слишком много, как для претендента на чемпионский титул. Среди недели Интер играл в еврокубках — подопечные Индзаги остановили сенсационный Шериф, добившись победы со счетом 3:1.

Ювентус, в свою очередь, идет аж на седьмом месте с четырнадцатью набранными баллами после восьми матчей. Туринцы выиграли четыре последних матча чемпионата Италии, что позволило им поправить свое турнирное положение. Примечательно, что все четыре поединка были выиграны с преимуществом в один мяч.

Ювентус среди недели также не остался в стороне от лигочемпионских баталий. Туринцы гостили у Зенита и добились крайне важной победы, додавив соперника уже под занавес встречи. Такой исход, несомненно, еще улучшил ментальное состояние команды, повысив веру в себя.

Последний матч между этими командами выдался довольно результативным. Ювентус в мае обыграл Интер со счетом 3:2 в рамках Суперкубка Италии. Что же, в этот раз ждем более прагматичной игры. Ювентус точно будет крайне осторожен, а потому сможет ли Интер распечатать ворота соперника?

Ориентировочные составы:

Не сыграют: Дибала, Де Лигт

Под вопросом: Рабио

Интересные факты:

В последних 12 матчах Интера в Серии А было забито более 2,5 голов.

Интер не проиграл в последних 20 домашних матчах (Серия А).

Интер забивал не менее 2 голов в последних 6 домашних матчах (Серия А).

Ювентус выиграли последние 4 матча (Серия А).

Ювентус выиграл с разницей в 1 гол в последних 4 матчах (Серия А).

Ювентус не проигрывает в 11 из последних 12 матчей против Интер во всех соревнованиях.