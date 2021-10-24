Предлагаем вашему вниманию анонс матча Серии А.
Интер - Ювентус, getty images
24 октября 2021, 09:00
Интер в рамках поединка девятого тура элитного дивизиона чемпионата Италии примет на своем поле Ювентус.
Интер — Ювентус
Воскресенье, 24 октября, 21:45. Стадион Джузеппе Меацца, Милан. Главный арбитр встречи — Маурицио Мариани.
Интер подходит к встрече на третьей строчке турнирной таблицы чемпионата Италии с семнадцатью баллами. Казалось бы, место в топ-3 после ухода лидеров — тот результат, который требовался, но отставание от Наполи уже составляет семь баллов, а от Милана — пять очков. В прошлом туре подопечные Индзаги потерпели поражение во встрече с Лацио.
Проблемой нынешнего Интера является оборона, что было немыслимо при Антонио Конте. Одиннадцать пропущенных голов за восемь игр — слишком много, как для претендента на чемпионский титул. Среди недели Интер играл в еврокубках — подопечные Индзаги остановили сенсационный Шериф, добившись победы со счетом 3:1.
Ювентус, в свою очередь, идет аж на седьмом месте с четырнадцатью набранными баллами после восьми матчей. Туринцы выиграли четыре последних матча чемпионата Италии, что позволило им поправить свое турнирное положение. Примечательно, что все четыре поединка были выиграны с преимуществом в один мяч.
Ювентус среди недели также не остался в стороне от лигочемпионских баталий. Туринцы гостили у Зенита и добились крайне важной победы, додавив соперника уже под занавес встречи. Такой исход, несомненно, еще улучшил ментальное состояние команды, повысив веру в себя.
Последний матч между этими командами выдался довольно результативным. Ювентус в мае обыграл Интер со счетом 3:2 в рамках Суперкубка Италии. Что же, в этот раз ждем более прагматичной игры. Ювентус точно будет крайне осторожен, а потому сможет ли Интер распечатать ворота соперника?
Ориентировочные составы:
Не сыграют: Дибала, Де Лигт
Под вопросом: Рабио
Интересные факты:
В последних 12 матчах Интера в Серии А было забито более 2,5 голов.
Интер не проиграл в последних 20 домашних матчах (Серия А).
Интер забивал не менее 2 голов в последних 6 домашних матчах (Серия А).
Ювентус выиграли последние 4 матча (Серия А).
Ювентус выиграл с разницей в 1 гол в последних 4 матчах (Серия А).
Ювентус не проигрывает в 11 из последних 12 матчей против Интер во всех соревнованиях.
прогноз 0:0