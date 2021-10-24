Испания

Наставник мадридского Реала прокомментировал победу в Эль-Классико.

Главный тренер мадридского Реала Карло Анчелотти прокомментировал победу над Барселоной (2:1).

Специалист считает, что обе команды провели достаточно качественный поединок.

"Я рад победе в Классико, потому что это самая важная игра. Я не очень люблю говорить про соперника, но они также сыграли хороший матч. Нам удалось неплохо показать себя в обороне. В нашей команде много качеств и мастерства, и мы должны наслаждаться этим. Победа заставляет нас радоваться, потому что игра была сложной.

Что касается того, боялся ли я того, что Барселона сравняет счет, то могу сказать, что я никогда сильно не переживаю. Однако всегда немного опасаешься, пока судья не даст финальный свисток", — приводит слова Анчелотти Marca.

Видео голов и обзор матча Барселона — Реал (1:2) доступен к просмотру на нашем сайте.