Испания

Предлагаем вашему вниманию лучшие моменты поединка.

Реал в рамках поединка десятого тура чемпионата Испании отправился в гости к Барселоне и добился победы со счетом 2:1.

Счет в матче открыли "сливочные" усилиями Давида Алабы, который вколотил мяч в угол после паса Родриго.

Барселона пыталась отыграться все оставшееся время, но пропустила еще раз — голом отметился Лукас Васкес.

Взятие ворот в исполнении Серхио Агуэро лишь немного скрасило поражение "сине-гранатовых", которые остались в середине турнирной таблицы, тогда как Реал вышел на первое место.

Обзор матча чемпионата Испании:

Барселона — Реал 1:2

Голы: Агуэро, 90+5 — Алаба, 32, Васкес, 90+4.

Барселона: Тер Штеген — Мингеса (Коутиньо, 45), Пике, Гарсия, Альба — Де Йонг (Роберто, 77), Бускетс, Гави (Люк Де Йонг, 85) — Дест, Депай, Фати (Агуэро, 74)

Реал: Куртуа — Васкес, Милитао, Алаба, Менди — Каземиро, Кроос, Модрич — Родриго (Вальверде, 71, Карвахаль,90), Бензема, Винисиус Асенсио, 87).

Предупреждения: Пике — Менди.