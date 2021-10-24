Испания

Наставник Барселоны прокомментировал поражение своей команды в матче с Реалом.

Главный тренер каталонской Барселоны Рональд Куман прокомментировал поражение своей команды в матче с мадридским Реалом (1:2).

Нидерландский специалист считает, что его команда прогрессирует.

"Разумеется, следует требовать победы над таким соперником. Мы старались показать, что мы не уступаем Реалу. Если бы вместо 0:1 счет стал 1:0 - игра была бы другой. Мы прибавляем и близки к тому, чтобы выигрывать большие матчи.

Я результатом недоволен. Думаю, в первом тайме команда играла хорошо. У Деста была возможность вывести нас вперед. Мы знали, что будет тяжело, если Реал забьет, учитывая уровень его игры в обороне. В Классико теряешь нечто большее, чем три очка. Я это понимаю. Но отступать нельзя, впереди матч в среду. Чемпионат длинный", — приводит слова Кумана Marca.

Ранее итоги Эль-Классико прокомментировал наставник мадридского Реала Карло Анчелотти.