Кредит доверия со стороны руководства Барселоны по отношению к наставнику уменьшается.
рональд куман, getty images
25 октября 2021, 13:54
Главный тренер каталонской Барселоны не будет уволен после проигранного дерби мадридскому Реалу (1:2).
Тем не менее, кредит доверия со стороны руководства каталонского клуба уменьшается, сообщает Marca.
В случае потери очков в трех ближайших матчах ситуация может поменяться. Барселоне предстоит сыграть 2 матча Ла Лиги против Райо Вальекано и Алавеса, а также матч группового этапа Лиги чемпионов против киевского Динамо.
Ранее Лапорта заявлял, что Куман продолжит тренировать Барселону даже в случае неудачного исхода Эль-Классико.