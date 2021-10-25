Испания

Кредит доверия со стороны руководства Барселоны по отношению к наставнику уменьшается.

Главный тренер каталонской Барселоны не будет уволен после проигранного дерби мадридскому Реалу (1:2).

Тем не менее, кредит доверия со стороны руководства каталонского клуба уменьшается, сообщает Marca.

В случае потери очков в трех ближайших матчах ситуация может поменяться. Барселоне предстоит сыграть 2 матча Ла Лиги против Райо Вальекано и Алавеса, а также матч группового этапа Лиги чемпионов против киевского Динамо.

Ранее Лапорта заявлял, что Куман продолжит тренировать Барселону даже в случае неудачного исхода Эль-Классико.