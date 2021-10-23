Испания

Тренеру каталонцев пока не грозит увольнение.

Президент Барселоны Хуан Лапорта уверил, что результат команды в матче с мадридским Реалом не повлияет на судьбу главного тренера Рональда Кумана.

Функционер в очередной раз выразил поддержку в адрес нидерландского специалиста перед воскресным поединком.

"Конечно, Куман продолжить руководить командой после Эль-Класико", – ответил Лапорта на вопрос журналистов.

Куман возглавил Барселону в августе 2020 года, сменив на этом посту Кике Сетьена. Действующий контракт специалиста с "сине-гранатовыми" рассчитан до июня 2022 года.

На данный момент каталонцы находятся на 7-й строчке в Примере, набрав 15 очков после 8 туров.

Матч Барселона – Реал состоится на Камп-Ноу в воскресенье, 24 октября, и начнется в 17:15 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна онлайн-трансляция поединка.