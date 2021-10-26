Испания

Наставник каталонского клуба надеется продлить контракт с футболистом.

Главный тренер каталонской Барселоны Рональд Куман выразил надежду, что контракт с французским нападающим команды Усманом Дембеле будет продлен.

"Мы хотим, чтобы Дембеле остался в команде, он важный игрок для нас. Наша цель состоит в том сейчас, чтобы продлить с ним контракт. Если он этого не сделает, то нам придется реагировать, но у нас на данный момент нет четкого плана на случай, если Усман покинет команду", — сказал Куман на пресс-конференции.

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Также нидерландский специалист поделился ожиданиями от предстоящего матча с Райо Вальекано.

"У нас тяжелый сезон. Райо — сложный соперник, мы помним как нам было трудно с ними в прошлом сезоне, но мы сделаем все, чтобы выиграть этот поединок", — заявил Куман.

Матч Райо Вальекано — Барселона состоится в среду, 27 октября в 20:00 по киевскому времени.