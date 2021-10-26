Испания

Футболист пропустит матч Ла Лиги по причине травмы.

В рамках 11-го тура испанской Ла Лиги каталонской Барселоне предстоит выездной матч против Райо Вальекано.

Как ожидалось ранее, полузащитник "блаугранас" Френки де Йонг не сможет принять участие в этой игре по причине травмы, которую футболист усугубил в матче против мадридского Реала.

Футболист оказался вне заявки на предстоящую игру.

Поединок Райо Вальекано — Барселона состоится в среду, 27 октября в 20:00 по киевскому времени.