Футболист пропустит матч Ла Лиги по причине травмы.
френки де йонг, getty images
26 октября 2021, 13:56
В рамках 11-го тура испанской Ла Лиги каталонской Барселоне предстоит выездной матч против Райо Вальекано.
Как ожидалось ранее, полузащитник "блаугранас" Френки де Йонг не сможет принять участие в этой игре по причине травмы, которую футболист усугубил в матче против мадридского Реала.
Футболист оказался вне заявки на предстоящую игру.
Поединок Райо Вальекано — Барселона состоится в среду, 27 октября в 20:00 по киевскому времени.