Испания

Наставник мадридского Реала прокомментировал ситуацию вокруг вингера своей команды.

Главный тренер мадридского Реала Карло Анчелотти накануне матча Ла Лиги с Осасуной прокомментировал положение Эдена Азара в команде.

По его словам, футболисту нужно упорно трудиться, чтобы попасть в состав.

"Проблема Азара сейчас в том, что я предпочитаю ему других футболистов. Это нормально в таком большом клубе. Важно, чтобы у него была мотивация работать, что он и делает.

У него есть все характеристики для того, чтобы быть футболистом Реала, есть все задатки для успешной игры здесь. Понемногу он возвращает свою былую форму. Я уверен, что он еще покажет себя в этом сезоне с лучшей стороны", — считает итальянский специалист.

Также Анчелотти прокомментировал положение Рональда Кумана в Барселоне и нападение на его машину со стороны поклонников каталонского клуба.

"Я сочувствовал ему. Что касается нападения, то этого не должно было произойти. Мы не должны терпеть грубость — это неуважение к человеку, а не тренеру. Мы принимаем критику, но что раздражает, так это отсутствие элементарного уважения", — приводит слова Анчелотти ESPN.

Матч между Реалом и Осасуной начнется в 22:30 по киевскому времени.

С анонсом поединка можно ознакомиться по этой ссылке.