Испания

Предлагаем вашему вниманию анонс поединка чемпионата Испании.

Реал в рамках поединка одиннадцатого тура чемпионата Испании примет на своем поле Осасуну.

Реал — Осасуна

Среда, 27 октября, 22:30. Стадион Сантьяго Бернабеу, Мадрид. Главный арбитр встречи — Сесар Сото Градо.

Реал Мадрид подходит к матчу на второй строчке турнирной таблицы с двадцатью набранными баллами после девяти сыгранных встреч. Подопечные Карло Анчелотти уступают лишь Реалу Сосьедад, у которого двадцать очков и на один матч больше. Можно смело говорить, что мадридцы находятся в отличной форме — в Лиге чемпионов они разгромили Шахтер со счетом 5:0, а затем и cправились с Барселоной — 2:1.

Мадридцы располагают лучшей атакующей линией текущего розыгрыша чемпионата Испании с 24 голами, но игра в обороне оставляет желать лучшего: одиннадцать пропущенных голов в девяти матчах. Осасуна довольно хороша в нападении в этом сезоне, а потому может и должна доставить сопернику серьезные трудности.

Стоит понимать, что пока что Осасуна не похожа на ту команду, которая борется за выживание, или обитателя нижней части турнирной таблицы. Памплонцы выдали серию успешных результатов и заслуженно находятся на шестом месте с восемнадцатью набранными баллами. Нет сомнений, что они замахнутся на очки и во встрече с Реалом.

Однако статистика личных встреч говорит не в пользу Осасуны. Последние пять домашних матчей Реала против памплонцев завершилась неизменными победами хозяев с общим счетом 15:2. К тому же, у Карло Анчелотти сейчас нет особых кадровых проблем. С возвращением Тони Крооса Вальверде вернулся к роли игрока ротации, а Йович и Себальос — крайне редкие гости основного состава.

Ориентировочные составы:

Не сыграют: Вальверде, Йович, Себальос — Коте, Рамало

Под вопросом: Бэйл, Иско

Интересные факты:

Реал Мадрид выиграл последние 12 домашних матчей против Осасуны во всех соревнованиях.

Реал Мадрид не проигрывает в 26 из последних 27 матчей Ла Лиги.

Реал Мадрид забил не менее 2 голов в последних 7 домашних матчах против Осасуны во всех турнирах.

Осасуна выиграли последние 4 выездных матча Ла Лиги.

Осасуна забивала не менее 2 голов в последних 4 выездных матчах Ла Лиги.