Испания

Опытный форвард продолжит выступления в Сегунде.

Опытный испанский нападающий Фернандо Льоренте перешел в Эйбар на правах свободного агента.

Последним клубом 36-летнего футболиста было Удинезе, которое он покинул по итогам сезона 2020/21.

За пол года выступлений в составе клуба из Удины, Льоренте провел за команду 14 матчей, в которых сумел отличиться одним забитым мячом.

Сегодня же футболист официально подписал контракт с клубом Сегунды, сроки которого пока не разглашаются.

За свою долгую карьеру футболист успел поиграть в таких клубах как Ювентус, Тоттенхэм, Атлетик, Севилья, Суонси и Удинезе.