Опытный форвард продолжит выступления в Сегунде.
фернандо льоренте, getty images
27 октября 2021, 14:07
Опытный испанский нападающий Фернандо Льоренте перешел в Эйбар на правах свободного агента.
Последним клубом 36-летнего футболиста было Удинезе, которое он покинул по итогам сезона 2020/21.
За пол года выступлений в составе клуба из Удины, Льоренте провел за команду 14 матчей, в которых сумел отличиться одним забитым мячом.
Сегодня же футболист официально подписал контракт с клубом Сегунды, сроки которого пока не разглашаются.
За свою долгую карьеру футболист успел поиграть в таких клубах как Ювентус, Тоттенхэм, Атлетик, Севилья, Суонси и Удинезе.