Испания

Прокуратура Барселоны рассмотрит жалобу со стороны Ла Лиги.

Винисиус в матче с Барселоной, Getty Images

Винисиус в матче с Барселоной, Getty Images

Нападающий мадридского Реала Винисиус Жуниор подвергся оскорблениям на расовой почве во время матча с Барселоной (2:1), сообщает официальный сайт Ла Лиги.

Представители Ла Лиги уже сообщили о случившемся в прокуратуру Барселоны, которая должна рассмотреть этот эпизод.

"Во время воскресного матча на Камп Ноу местный фанат оскорбил игрока мадридского Реала Винисиуса Жуниора на расовой почве. Ла Лига передаст рапорт о случившемся в окружную прокуратура Барселоны, чтобы проверить на соответствие соответствующей статье Уголовного кодекса.

Ла Лига борется с подобным поведением на протяжении многих лет и продвигает позитивные ценности в футболе", – говорится в заявлении организации.

В текущем сезоне Винисиус провел 13 поединков в футболке "сливочных", отличившись семью голами и пятью ассистами.