Испания

Голы Давида Алабы и Лукаса Васкеса решили исход поединка.

В 10-м туре испанской Ла Лиги мадридский Реал приехал в гости к Барселоне — этот матч во всем мире называют "Эль Класико". Посреди прошлой недели обе команды играли свои матчи в Лиге чемпионов. Рональд Куман и Карло Анчелотти решили и вовсе не менять составы, которые обыгрывали Динамо и Шахтер соответственно. Старт матча выдался не очень быстрым. Обе команды поочередно владели мячом и в первые 20 минут моментов у ворот обеих команд не было и вовсе.

На 25-й минуте Сержиньо Дест обязан был забивать. Депай прострелил в центр штрафной площади, где в районе 11-метровой отметки Дест оказался абсолютно сам. Американец зарядил мяч выше ворот. Реал ответил через несколько минут забитым голом. Алаба классно сыграл в отборе у своих ворот и подключился в атаку левым флангом. После нескольких быстрых коротких передач Родриго классным пасом вывел австрийца на ударную позицию, а тот мощнейшим выстрелом отправил мяч в дальний угол ворот — 1:0 для Реала.

Хозяева могли ответить уже через несколько минут — Пике выиграл борьбу на "втором этаже" после розыгрыша углового и пробивал в дальний угол, мяч пролетел в сантиметрах от дальней штанги. После забитого гола Реал отдал контроль мяча Барселоне, а сам очень часто организовывал опасные контратаки. В середине второго тайма обязан был забивать Бензема — француз получил мяч в штрафной площади от Модрича и сильно пробил прямо в тер Штегена.

Во второй половине игры хозяевам очень давались моменты у ворот Реала — мадридцы грамотно позиционно оборонялись. Казалось, что мяч Алабы будет единственным в нашем поединке. Но уже в дополнительное время у гостей получился еще один классный контрвыпад: Асенсио протащил мяч несколько метров и пробил с острого угла, тер Штеген с ударом справился, но на добивание успел Васкес — 2:0.

Барселона сумела отквитать один мяч, но было поздно. Агуэро, вышедший во втором тайме на замену, замкнул прострел от Деста на 90+6. Таким образом, Карло Анчелотти добыл первую победу на Камп Ноу. Реал набрал 20 очков и поднялся первое место. Барселона — девятая в турнирной таблице с 15-ма баллами.

Барселона — Реал 1:2

Голы: Агуэро, 90+5 — Алаба, 32, Васкес, 90+4.

Барселона: Тер Штеген — Мингеса (Коутиньо, 45), Пике, Гарсия, Альба — Де Йонг (Роберто, 77), Бускетс, Гави (Люк Де Йонг, 85) — Дест, Депай, Фати (Агуэро, 74)

Реал: Куртуа — Васкес, Милитао, Алаба, Менди — Каземиро, Кроос, Модрич — Родриго (Вальверде, 71, Карвахаль,90), Бензема, Винисиус Асенсио, 87).

Предупреждения: Пике — Менди.