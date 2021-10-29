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Гранада - Хетафе, getty images
29 октября 2021, 01:37
Гранада в рамках поединка одиннадцатого тура чемпионата Испании принимала на своем поле Хетафе и вырвала ничейный результат.
Унал открыл счет ближе к концу первой половины игры, а Маолина смог восстановить паритет лишь на седьмой компенсированной минуте.
Обзор матча:
Гранада — Хетафе 1:1
Голы: Молина, 90+7 — Унал, 37.
Гранада: Максимиано — Кини (Пуэртас, 57), Виктор Диас, Абрам, Эскудеро — Монторо (Молина, 57), Милья, Мончу (Соро, 79) — Рочина, Мачис (Бакка, 80), Суарес Чаррис.
Хетафе: Сория — Дамиан Суарес (Иглесиас, 86), Митрович, Кабако (Флорентино, 68), Куэнка — Ньом, Арамбарри, Максимович, Аленья (Тимор, 68) — Унал (Силва, 86), Поведа (Мата, 80).
Предупреждения: Монторо — Ньом, Сория.
На 78 минуте Суарес Чаррис (Гранада) не реализовал пенальти.