Испания

Наставник мадридского Атлетико прокомментировал упущенную победу своей команды в матче Ла Лиги.

Главный тренер мадридского Атлетико Диего Симеоне прокомментировал ничью в матче 11-го тура Ла Лиги против Леванте (2:2).

Аргентинский специалист считает, что его команда должна прогрессировать, а не жаловаться на решения арбитров.

"Я не буду ничего трактовать, мы должны прибавлять как команда и не может быть оправданием то или иное решение арбитров или 200 ударов по ногам Фелиша. Мы должны работать и стать сильными.

Пенальти? Раз арбитр его назначил — значит он был. Мое мнение ничего не изменит, так что не пытайтесь меня разговорить. Нам остается лишь сетовать на пропущенные голы и множество карточек, показанные нашим футболистам", — приводит слова Симеоне Marca.

На Football.ua доступно видео голов и обзор матча Леванте — Атлетико (2:2).