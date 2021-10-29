Испания

Представляем вашему вниманию видео лучших моментов поединка чемпионата Испании.

В рамках 11-го тура испанской Ла Лиги мадридский Атлетико в статусе действующего чемпиона отправился в гости к Леванте, который наряду с Хетафе пока не почувствовал вкус победы в текущем сезоне первенства страны.

Несмотря на это, хозяевам удалось совершить сенсацию и избежать поражения от явного фаворита в заключительные минуты встречи. Финальный свисток зафиксировал итоговый счет 2:2.

Обзор матча:

Леванте — Атлетико 2:2

Голы: Бардхи, 37, 90 — Гризманн, 12, Кунья, 76

Леванте: Фернандес — Сон (Мирамон, 70), Дуарте, Везу, Робер, Энрик Франкеса — Бардхи, Мальса (Мартинес, 76), Пепелу (Де Фрутос, 80), Моралес — Дани Гомес (Кантеро, 70).

Атлетико: Облак — Триппьер, Фелипе, Хименес, Эрмосо (Лоди, 67), Карраско — Коке, Эррера (де Пауль, 59) — Суарес (Корреа, 59), Гризманн (Матеус Кунья, 72), Фелиш.

Предупреждения: Пепелу — Эрмосо, Фелипе, Коке, Хименес, Корреа

Удаления: Пьер, 90+8 — Симеоне, 81