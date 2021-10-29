Испания

Президент Барселоны затронул тему возможного назначения Хави на пост главного тренера первой команды каталонцев.

Главный тренер катарского Аль-Садда Хави Эрнандес все ближе к тому, чтобы возглавить свой родной клуб — каталонскую Барселону.

По информации СМИ, испанский специалист — главный претендент на то, чтобы стать сменщиком Рональда Кумана, поэтому президент "сине-гранатовых" Жоан Лапорта не оставил в стороне многочисленные слухи о возможном назначении Хави.

"Я думаю, что Хави находится в интересном процессе роста в качестве тренера, и у меня есть очень хорошие рекомендации от людей, которые очень близко его знают.

В течение двух месяцев мы часто общаемся. У нас хорошие отношения. Я знаю его мнение о команде", — приводит слова Лапорты журналист Фабрицио Романо.

Напомним, что главным камнем преткновения к подписания Барселоной контракта с Хави являются его отступные в Аль-Садде — 1 миллион евро. Впрочем, сообщалось, что каталонский гранд готов выплатить данную компенсацию нынешней команде 41-летнего специалиста.