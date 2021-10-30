Испания

Каталонцы потеряли очки в первом матче под руководством Серхи Бархуана.

В матче 12 тура чемпионата Испании Барселона принимала Алавес.

У каталонцев произошли изменения в тренерском составе по сравнению с последним матчем. Исполняющий обязанности главного тренера Серхи Бархуан провел свой первый матч.

Команды начали игру очень осторожно, присматриваясь друг к другу в начале матча. Первого по-настоящему опасного момента пришлось ждать до двадцатой минуты. После серии угловых в исполнении Барселоны Эрик Гарсия все-таки выиграл верх и пробил по воротам, но Антонио Сивера спас свою команду от пропущенного гола. Однако, как известно, беда не приходит одна, и почти сразу после момента Гарсии один из игроков Алавеса не смог продолжить матч. Химо Наваро покинул поле, и вместо него вышел Мартин Агиррегарибия.

Двадцать минут спустя уже Серхио Агуэро заставил болельщиков поволноваться. Аргентинец почувствовал недомогание , хотя до этого он не принимал участия в жестких стыках. Ему также пришлось покинуть поле. Вместо нападающего вышел Филиппе Коутиньо.

Во втором тайме команды в самом начале порадовали как своих, так и нейтральных болельщиков. Сначала Мемфис Депай "выстрелил" в дальний верхний угол и открыл счет, а через 5 минут Луис Риоха уравнял положение после мастерского паса Хоселу.

На 60 минуте у Депая было два шанса. Сначала нидерландец попал в штангу после дальнего удара, а затем не смог реализовать выход один на один с вратарем. После этого уже ни одна из команд не создавала опасных моментов.

Вновь Барселона потеряла очки в чемпионате. На данный момент каталонцы находятся на девятом месте, но в конце тура могут опуститься еще ниже. Алавес занимает 16 место

Барселона 1-1 Алавес

Голы: Депай, 47 - Риоха, 52.

Барселона: Тер Штеген — Мингеса (Эззалзули,81) Пике (Ленгле,70), Гарсия, Альба — Нико (Бальде,81) Бускетс, Гави (Пуч,71) — Дест, Депай, Агуэро (Коутиньо,41).



Алавес: Сивера — Наварро (Агиррегарибия, 20) Лагуардия, Лежен, Дуарте — Мойя (Гарсия,80) , Ндиайе, Понс (Томас Пина,62) — Мендес (Пельистри, 62) Риоха, Хоселу (Силла, 80).



Предупреждения: — Сивера, Дуарте.