Испания

Аргентинский нападающий и испанский защитник не смогли доиграть поединок.

Барселона в рамках поединка двенадцатого тура чемпионата Испании принимала на своем поле Алавес и сыграла вничью со счетом 1:1.

Нападающий "сине-гранатовых" Серхио Агуэро в концовке первой половины игры просигнализировал арбитру о том, что ему стало плохо. Аргентинец держался за грудь.

#BarçaAlavés | Minuto 40' #Aguero se tomó la garganta y se tiró sobre el campo.



La asistencia médica se hizo presente con todo y camilla.



Al final Kun no la necesitó para salir caminando. Coutinho ingresó en su lugar. pic.twitter.com/dbkE6Melvd — Deportes_PL (@tododeportes_pl) October 30, 2021

К нападающему сразу же выбежал медицинский штаб с носилками, но они не понадобились. Агуэро уступил свое место на поле Коутиньо. Причина, по которой футболист не смог продолжить игру, пока что не сообщается.

Также травму получил защитник каталонцев Жерар Пике — испанский защитник повредил ногу в середине второго тайма и был заменен.