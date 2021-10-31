Аргентинский нападающий и испанский защитник не смогли доиграть поединок.
Барселона в рамках поединка двенадцатого тура чемпионата Испании принимала на своем поле Алавес и сыграла вничью со счетом 1:1.
Нападающий "сине-гранатовых" Серхио Агуэро в концовке первой половины игры просигнализировал арбитру о том, что ему стало плохо. Аргентинец держался за грудь.
К нападающему сразу же выбежал медицинский штаб с носилками, но они не понадобились. Агуэро уступил свое место на поле Коутиньо. Причина, по которой футболист не смог продолжить игру, пока что не сообщается.
Также травму получил защитник каталонцев Жерар Пике — испанский защитник повредил ногу в середине второго тайма и был заменен.