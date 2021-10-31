Нападающий мадридского Реала Мариано Диас получил повреждение в матче с Эльче (2:1).

Об этом футболист сообщил в своем Instagram.

 

Диас написал, что в матче с Эльче ему сломали нос. Сроки восстановления 28-летнего форварда пока остаются неизвестными.

Смотрите видео голов и обзор матче Реал — Эльче на Football.ua.