Испания 31 октября 2021, 10:45 Мариано Диас сломал нос в матче с Эльче Форвард мадридского Реала получил повреждение в матче Ла Лиги. мариано диас, getty images 31 октября 2021, 10:45 Нападающий мадридского Реала Мариано Диас получил повреждение в матче с Эльче (2:1). Об этом футболист сообщил в своем Instagram. Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Mariano Díaz (@marianodiazmejia) Диас написал, что в матче с Эльче ему сломали нос. Сроки восстановления 28-летнего форварда пока остаются неизвестными. Смотрите видео голов и обзор матче Реал — Эльче на Football.ua. Люди Мариано Диас Команды Реал Мадрид Facebook Твитнуть Google+ ВКонтакте