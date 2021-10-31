Испания

У аргентинского форварда обнаружили нарушение сердечного ритма.

Барселона в рамках поединка двенадцатого тура чемпионата Испании принимала на своем поле Алавес и сыграла вничью со счетом 1:1.

В концовке первой половины встречи нападающий "сине-гранатовых" Серхио Агуэро почувствовал дискомфорт в области грудной клетки, из-за чего не смог продолжить игру. В соответствии с медицинским протоколом для этих случаев он был направлен на машине скорой помощи в больницу Барселоны.

#BarçaAlavés | Minuto 40' #Aguero se tomó la garganta y se tiró sobre el campo.



La asistencia médica se hizo presente con todo y camilla.



Al final Kun no la necesitó para salir caminando. Coutinho ingresó en su lugar. pic.twitter.com/dbkE6Melvd — Deportes_PL (@tododeportes_pl) October 30, 2021

Как сообщает Sport.es, там Агуэро прошел несколько кардиологических обследований, и ему поставили диагноз сердечная аритмия, то есть нарушение сердечного ритма.

Сам футболист обеспокоен данной ситуацией, поэтому, по информации источника, вряд ли стоит ожидать его появления в поединке четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов против киевского Динамо, который состоится 2 ноября в 22:00.