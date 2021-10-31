У аргентинского форварда обнаружили нарушение сердечного ритма.
Серхио Агуэро, Getty Images
31 октября 2021, 15:12
Барселона в рамках поединка двенадцатого тура чемпионата Испании принимала на своем поле Алавес и сыграла вничью со счетом 1:1.
В концовке первой половины встречи нападающий "сине-гранатовых" Серхио Агуэро почувствовал дискомфорт в области грудной клетки, из-за чего не смог продолжить игру. В соответствии с медицинским протоколом для этих случаев он был направлен на машине скорой помощи в больницу Барселоны.
Как сообщает Sport.es, там Агуэро прошел несколько кардиологических обследований, и ему поставили диагноз сердечная аритмия, то есть нарушение сердечного ритма.
Сам футболист обеспокоен данной ситуацией, поэтому, по информации источника, вряд ли стоит ожидать его появления в поединке четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов против киевского Динамо, который состоится 2 ноября в 22:00.