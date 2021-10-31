Испания

Команды обменялись забитыми мячами, но выявить сильнейшего им так и не удалось.

В рамках 12-го тура испанской Ла Лиги Кадис принимал на своем поле Мальорку.

Данный поединок выдался горячим по накалу страстей. На двоих команды заработали девять предупреждений, при этом под самый занавес за неспортивное поведение арбитр удалил тренера гостей Луиса Гарсию.

Казалось, что победителя противостояния определит единственный гол полузащитника Мальорки Иддрису Баба на 29-й минуте встречи, однако отыграться Кадису помогла красная карточка Александра Седлара на 87-й минуте.

Будучи в большинстве, хозяева вернули паритет на табло благодаря голу Негредо в компенсированное ко второму тайму время. Финальный свисток зафиксировал итоговый счет 1:1.

Кадис — Мальорка 1:1

Гол: Негредо, 90+3 — Баба, 29

Кадис: Ледесма, Карселен (Осмайич, 80), Кала, Фали Хименес (Виктор Чуст, 46), Эспино, Алекс Фернандес, Йонссон (Аларкон, 62), Чапела (Арсамендия, 69), Лосано, Собрино (Негредо, 61), Переа.

Мальорка: Рейна, Маффео (Састре, 83), Вальент (Седлар, 46), Руссо, Оливан, Севилья (Руис де Галаррета, 63), Дани Родригес, Баба, Ли Кан Ин, Анхель Родригес, Ндиайе (Санчес, 63).

Предупреждения: Фали, Кала, Аларкон - Ндиайе, Дани Родригес, Седлар, Баба, Ли Кан, Рейна

Удаление: Седлар, 87.