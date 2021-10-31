Испания

Завершился матч чемпионата Испании.

В рамках 12 тура испанской Ла Лиги мадридский Атлетико в домашних стенах переиграл Бетис со счетом

В первом тайме "матрасники" с первых минут взяли инициативу в свои руки. На 10 минуте чудом счет не открыл Анхель Корреа, на 19 минуте отлично пробивал Гризманн, но Браво выручил Бетис. Все же без забитого мяча команда Симеоне на перерыв не ушла. Карраско пробил точно из-за пределов штрафной — 1:0.

Второй тайм начался с отмененного системой VAR гола от защитника Атлетико Эрмосо. Но вскоре счет все же стал 2:0. После подачи с фланга Песселья головой отправил мяч в свои ворота. А под конец встречи фанаты Атлетико лицезрели третий мяч своей команды. Автором гола стал Фелиш.

Атлетико - Бетис 3:0

Голы: Карраско, 26, Песселья (АГ), 63, Фелиш, 81

Атлетико: Облак — Триппьер, Савич, Хименес, Эрмосо — Карраско (Лоди, 88), Коке, де Пауль (Кунья, 84), Суарес (Фелиш, 71) — Гризманн, Корреа (Эррера, 84).

Бетис: Браво — Монтойя, Песселья, Гонсалес, Морено — Гуардадо (Гонсалес, 78), Каналес, Вильям Карвалью (Родригес, 66), Родри (Руибаль, 46), Хуанми (Тельо, 46) — Виллиан Жозе (Иглесиас, 78).