Испания

Переговоры между клубами по наставнику ведутся.

Каталонская Барселона и Аль-Садд продолжают переговоры по тренеру катарского клуба Хави.

Как сообщает Diario Sport, клубы еще не договорились о переходе, однако переговоры на завершающей стадии.

До поединка 13 тура Ла Лиги против Сельты Хави можно не ждать, так как он еще будет руководить Аль-Саддом в игре чемпионата Катара против Аль-Духайля.

Из-за этой преграды Хави прибудет в Барселону не раньше четверга. Его первым матчем во главе "сине-гранатовых" дожно стать дерби с Эспаньолом, которое состоится 20 ноября.

Также ожидается, что презентация Хави состоится уже после матча против Сельты. Сроки длительности контракта пока неизвестны.

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