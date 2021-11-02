Испания

Опытный защитник Вильярреала высказался о планах на ближайшее будущее.

Опытный защитник Вильярреала Рауль Альбиоль высказался о том, когда планирует завершать карьеру футболиста и какие цели ставит перед собой на ближайшее будущее.

36-летний футболист надеется вновь поднять какой-либо кубок над головой на закате карьеры.

"Надеюсь, что я смогу на закате карьеры поднять еще один кубок над головой, а также наслаждаться играми в Лиге чемпионов. В 25 лет футболист не понимает, какое это счастье и привилегия играть в таком турнире. когда тебе за 35 — приходит осознание важности того, что ты делаешь.

Для меня задача — быть готовым помочь своей команде здесь и сейчас. Если за это получаешь еще и дивиденды в виде победы в турнире — отлично. В таком возрасте глупо строить долгосрочные планы.

Я многому научился за время игры в Валенсии. У нас была отличная команда — Каньисарес, Бараха, Айяла, Албелда, Марчена, Вилья.. Я продолжаю общаться с Айялой — очень многому у него научился и продолжаю учиться". — сказал Альбиоль в интервью Marca.

Напомним, свой ближайший матч за Вильярреал Альбиоль может сыграть против Янг Бойз в рамках группового этапа Лиги чемпионов.

Поединок состоится во вторник, 2 ноября в 22:00 по киевскому времени.