Испанцы отправили в ворота соперника два безответных мяча.
Вильярреал - Янг Бойз, getty images
03 ноября 2021, 00:08
Вильярреал в рамках поединка четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов принимал на своем поле Янг Бойз и добился победы.
Подопечные Унаи Эмери отправили два безответных мяча в ворота соперника — по одному в каждом из таймов.
Вильярреал — Янг Бойз 2:0
Голы: Капу, 36, Данжума, 89
Вильярреал: Рульи — Марио Гаспар, Альбиоль, Пау Торрес, Пино (Чуквуэзе, 59), Педраса (Эступиньян, 75) — Коклен (Альберто Морено, 75), Капу, Парехо (Мойсес Гомес, 90) — Данджума, Диа (Тригерос, 59).
Янг Бойз: Фэвр — Хефти (Масерас, 75), Бюрги, Лаупер, Гарсия (Лефор, 75) — Фасснахт, Нгамале (Сьебатшо, 82), Сьерро (Мамбимби, 75), Эбишер, Ридер Элиа.
Предупреждения: Гаспар, Педраса, Парехо — Сьерро, Нгамале, Эбишер, Мешак