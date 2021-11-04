Испания

Украинский футболист отметился голом в матче испанской Сегунды.

Украинский нападающий Фуэнлабрады Роман Зозуля забил свой дебютный мяч в футболке испанской команды в ворота Лас-Пальмаса.

Украинец появился на поле после перерыва, заменив Сольдано, а уже на 79-й минуте встречи сумел сориентироваться во время суматохи в штрафной хозяев поля и забил в падении через себя свой первый мяч в составе Фуэнлабрады.

К сожалению, этот гол не помог команде украинского футболиста избежать поражения — в первом тайме за Лас-Пальмас дважды отличился Хесе, тем самым обеспечив победу своей команде.

После 14-го тура Фуэнлабрада расположилась на 16-м месте, имея 15 очко в своем активе.

Следующий матч команда проведет против Эйбара в субботу, 6 ноября в 22:00 по киевскому времени.